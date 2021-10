Ciclismo | Jonathan Milan medaglia d’oro agli Europei | “Sono senza parole”

(Di sabato 9 ottobre 2021)campione d’Europa nell’inseguimentosu pista di Grenchen. La finale col russo Lev Gonov non ha avuto storia. Secondadopo quella conquistata a Tokyo2020 con l’inseguimento su pista a squadre. Ovviamente gran festa a Buja, meno due die mesi fa il “Bar da Ugo” a Ursinins Grande aveva radunato tutti i tifosi insieme unitisi ai genitori del campione, Flavio ed Elena – leggi l’articolo

Milan campione d'Europa nell'inseguimento agli Europei su pista di Grenchen. La finale col russo Lev Gonov non ha avuto storia. Seconda medaglia d'oro dopo quella conquistata a Tokyo2020 con l'inseguimento su pista a squadre.