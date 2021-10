Ciclismo | Europei pista Grenchen 2021 | medaglia di legno per Viviani e Scartezzini nella madison

(Di sabato 9 ottobre 2021) Un vero peccato per il duo italiano dellaaglisudidi. Eliae Michelefinale maschile che ha chiuso il programma dell’intera rassegna, si fermano al quarto posto e assaporano soltanto da lontano la gioia del podio, accontentandosi delladi bronzo. Il duo azzurro chiude alle spalle di Olanda, Belgio e Portogallo che si prendono le medaglie. Al femminile, Rachele Barbieri e Martina Fidanza giungono seste, con l’oro che va all’Inghilterra, l’argento alla Danimarca e il bronzo alla Francia. “Peccato per ladi, comunque resta la soddisfazione di una bella prova. Con Elia c’è stato grande ...

Ci si aspettava qualcosa in più dalle azzurre Martina Fidanza e Rachele Barbieri nella madison al femminile : la coppia tricolore non è stata convincente, chiudendo al sesto posto. Vittoria alla Gran ...Le parole di Viviani: 'Son contento. Sono voluto venire qua nonostante gli impegni su strada, viaggi e giornate piene, ma sapevo che una gara così serviva per i Mondiali. Abbiamo fatto una bella gara, ...Un vero peccato per il duo italiano della madison agli Europei su pista di ciclismo di Grenchen 2021. Elia Viviani e Michele Scartezzini, nella finale maschile che ha chiuso il programma dell’intera r ...GRENCHEN - Dopo la decima piazza colta nel Madison - da Claudio Imhof e Tristan Marguet - in campo maschile agli Europei di ciclismo su pista, Michelle Andres e Lena Mettraux si sono piazzate quarte f ...