“Ciao a tutti | sono Enea” Poche ore di vita ed è già tale e quale alla sua famosa mamma

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021) “! È vero, mifatto attendere un pochino, ma eccomi qui”. Esordisce così laneosotto al post in cui mostra per la prima volta il figlio appena nato. Diventatada pochissimo (il bimbo è venuto al mondo l’8 ottobre 2021 alle ore 00,52), dopo il primo ritratto di famiglia con cui ha annunciato il lieto evento ha deciso di regalare ai follower la foto in primo piano del suo cucciolo. “Mi presento:, nato con un peso di 3,884 kg lungo 52 cm e devo ammettere,sempre parecchio affamato – continua nella didascalia – Credo che non ci sia nessun dubbio come cantava la miain tempi non sospetti, non penso di aver preso i ‘capelli’ del mio papà, però in compenso, ho delle ...