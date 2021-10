Cessione di droga, Morisi verso l’archiviazione. Determinanti per la Procura di Verona le chat tra l’ex Social media manager della Lega e i due escort romeni (Di sabato 9 ottobre 2021) Va verso l’archiviazione l’inchiesta della Procura della Repubblica di Verona che vede indagato (leggi l’articolo), per Cessione di sostanze stupefacenti, Luca Morisi, ex guru dei Social di Matteo Salvini, che mettendo a punto la Bestia ha costruito la macchina del consenso del Capitano. Le conversazioni in chat su Grinderboy, sito di incontri omosessuali, sarebbero la prova che non fu l’allora uomo di fiducia del Carroccio a cedere il Ghb, la droga dello stupro, ai due escort romeni con cui trascorse la notte del 14 agosto, ma che furono loro a proporre quella sostanza. Il difensore di Morisi, l’avvocato Fabio Pinelli, ha chiesto sin dall’inizio agli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 9 ottobre 2021) Val’inchiestaRepubblica diche vede indagato (leggi l’articolo), perdi sostanze stupefacenti, Luca, ex guru deidi Matteo Salvini, che mettendo a punto la Bestia ha costruito la macchina del consenso del Capitano. Le conversazioni insu Grinderboy, sito di incontri omosessuali, sarebbero la prova che non fu l’allora uomo di fiducia del Carroccio a cedere il Ghb, ladello stupro, ai duecon cui trascorse la notte del 14 agosto, ma che furono loro a proporre quella sostanza. Il difensore di, l’avvocato Fabio Pinelli, ha chiesto sin dall’inizio agli ...

fcolarieti : Cessione di droga, Morisi verso l’archiviazione. Determinanti per la Procura di Verona le chat tra l’ex Social medi… - Bice967 : RT @valy_s: Insomma.. alla fine #Morisi è la vittima. Non è sua la droga, nessuna cessione.. ma anzi, potrebbe essere vittima di ricatto p… - M1kM3n : RT @valy_s: Insomma.. alla fine #Morisi è la vittima. Non è sua la droga, nessuna cessione.. ma anzi, potrebbe essere vittima di ricatto p… - DamatoRicardo : RT @valy_s: Insomma.. alla fine #Morisi è la vittima. Non è sua la droga, nessuna cessione.. ma anzi, potrebbe essere vittima di ricatto p… - nonrispondere : @clafor66 @FrancaMassi @AnnalisaChirico @aprovacontraria il giornale diceva che e stata cessione di droga da oggi n… -