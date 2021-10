Cercatori di funghi, record di feriti e dispersi: «Attenzione ai posti impervi e portate sempre il telefonino» (Di sabato 9 ottobre 2021) Soccorso alpino e vigili del fuoco negli ultimi giorni sono stati attivati principalmente in due casi: per cercare fungaioli dispersi o recuperare quelli caduti. E non sono pochi, né i primi né i secondi. Ma perché? Soprattutto, perché succede anche a quelli esperti? Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 9 ottobre 2021) Soccorso alpino e vigili del fuoco negli ultimi giorni sono stati attivati principalmente in due casi: per cercare fungaiolio recuperare quelli caduti. E non sono pochi, né i primi né i secondi. Ma perché? Soprattutto, perché succede anche a quelli esperti?

Ultime Notizie dalla rete : Cercatori funghi Un morto e 5 fra dispersi e feriti, il bollettino di guerra dei boschi Due cercatori di funghi, padre e figlio, residenti a Montecatini, tornando verso la loro auto hanno perso l'orientamento e, non riuscendo a ritrovare il sentiero, hanno chiesto aiuto. Sul posto si ...

Va a cercare funghi e non rientra, scattano le ricerche MASSA - CARRARA " Continuano gli interventi del Soccorso Alpino toscano su cercatori di funghi. La stazione di Carrara e Lunigiana sta intervenendo per un mancato rientro di un cercatore di funghi in località Regnano. L'uomo, un cinquantenne non munito di telefono cellulare, ...

Scivola sul sentiero e perde i sensi Continuano gli interventi del Soccorso Alpino per i cercatori di funghi. Ieri pomeriggio una donna di 36 anni originaria di Capannori è caduta nella zona del monte Corchia: è scivolata mentre scendeva ...

