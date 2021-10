Centrosinistra | Prodi | Senza un nuovo Ulivo la sconfitta è certa

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021) “una coalizione ampia la, quindi l’alleanza con il Movimento 5 Stelle è stata avviata ed è un bene, ma il Pd deve saper avere il ruolo di calamita in questa ipotesi di”. Lo ha detto Romanoa Napoli nel convegno “Le parole della politica e l’emozione pubblica. Il leaderismo: costruire relazioni o limitarsi ad apparire?”, organizzato da Polimina, scuola di politica di Milano e Napoli., che ha presentato il suo libro “Strana vita, la mia” (Solferino), ha sottolineato che “Il M5S – ha detto – ha avuto i suoi problemi e scissioni, come l’uscita di Di Battista e anche altri problemi interni, ma è cominciata questa sperimentazione di alleanza a Napoli e Bologna, e ora bisogna vedere come va avanti ...