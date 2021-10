Cava | piano d’alienazione degli immobili comunali per ripianare i mancati tributi 2020

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 9 ottobre 2021) La città dide’ Tirreni si ritrova con 200 posti auto in più ed una nuova area a verde in pieno centro cittadino. Sarà infatti inaugurata oggi la nuova infrastruttura di viale Benedetto Gravaguolo che prevede un parcheggio interrato da 200 stalli ed un parco urbano denominato “La Città Europea”. Costo dell’intervento di riqualificazione urbana 4 milioni di euro circa. Con il sindaco Enzo Servalli, al taglio del nastro ci sarà anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca. «La pandemia ci ha rallentato fortemente ma finalmente ce l’abbiamo fatta – afferma Servalli – il nostro cammino è dritto, guarda avanti ed andremo spediti con decisione». E la presenza del presidente della Regione Campania sarà anche l’occasione per il primo cittadino per chiedere a De Luca che Palazzo Santa Lucia sblocchi il finanziamento per 1,9 milioni di euro per la realizzazione ...