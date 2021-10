Cav-Draghi, retroscena sulla telefonata. "Non oggi", clamoroso messaggio per Salvini e Meloni (Di sabato 9 ottobre 2021) Il giorno dopo l'incontro chiarificatore con Matteo Salvini, Mario Draghi sentito, ieri mattina, Silvio Berlusconi. telefonata «lunga e cordiale», riferiscono da Palazzo Chigi. Al centro del colloquio, durato circa un'ora, c'è stata la delega fiscale rispetto alla quale «è stato condiviso il percorso avviato». Per il resto si è parlato delle «prospettive legate alla ripresa economica in atto». A scanso di letture maliziose, come quella di chi potrebbe pensare che la telefonata sia funzionale aridimensionare l'esultanza di Salvini per aver strappato incontri settimanali con il premier o che il leader di Forza Italia abbia cercato il premier per evidenziare un asse che il Capitano non ha (però i due, Silvio e Mario, si danno del "tu"), da Palazzo Chigi spiegano che il colloquio fa parte di una serie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il giorno dopo l'incontro chiarificatore con Matteo, Mariosentito, ieri mattina, Silvio Berlusconi.«lunga e cordiale», riferiscono da Palazzo Chigi. Al centro del colloquio, durato circa un'ora, c'è stata la delega fiscale rispetto alla quale «è stato condiviso il percorso avviato». Per il resto si è parlato delle «prospettive legate alla ripresa economica in atto». A scanso di letture maliziose, come quella di chi potrebbe pensare che lasia funzionale aridimensionare l'esultanza diper aver strappato incontri settimanali con il premier o che il leader di Forza Italia abbia cercato il premier per evidenziare un asse che il Capitano non ha (però i due, Silvio e Mario, si danno del "tu"), da Palazzo Chigi spiegano che il colloquio fa parte di una serie di ...

