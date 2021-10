Catanzaro | si fingeva cieca da 20 anni per ricevere soldi dall' INPS | scoperta | dovrà restituire 200 000 euro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una 74enne sida quasi venti, ricevendo per la falsa infermità un'indennità mensile di circa 1000da parte dell'. Al termine delle indagini, i carabinieri di...

Advertising

Akinato72444362 : RT @ilfattovideo: Catanzaro, si fingeva cieca da oltre 20 anni ma faceva la spesa al mercato. I carabinieri le sequestrano oltre 200 mila e… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Catanzaro, si fingeva cieca da oltre 20 anni ma faceva la spesa al mercato. I carabinieri le sequestrano oltre 200 mila e… - gialupa : #News Catanzaro, si fingeva cieca da oltre 20 anni ma faceva la spesa al mercato. I carabinieri le sequestrano oltr… - Italia_Notizie : Catanzaro, si fingeva cieca da oltre 20 anni ma faceva la spesa al mercato. I carabinieri le sequestrano oltre 200… - ilfattovideo : Catanzaro, si fingeva cieca da oltre 20 anni ma faceva la spesa al mercato. I carabinieri le sequestrano oltre 200… -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro fingeva

Una 74enne sicieca da quasi venti anni , ricevendo per la falsa infermità un'indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell'INPS. Al termine delle indagini, i carabinieri dihanno notificato ...Lido, una 74enne sicieca da quasi venti anni, ricevendo per la falsa infermità un'indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell'INPS. Al termine di complesse indagini, i ...Una 74enne si fingeva cieca da quasi venti anni, ricevendo per la falsa infermità un’indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell’INPS. Al termine delle ...Catanzaro, si fingeva cieca da oltre 20 anni ma faceva la spesa al mercato. I carabinieri le sequestrano oltre 200 mila euro [VIDEO] ...