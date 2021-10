Catanzaro, finta cieca da 20 anni: scoperta dai carabinieri, deve restituire 200mila euro (Di sabato 9 ottobre 2021) I carabinieri di Catanzaro hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per oltre 200mila euro, emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura, nei confronti di una donna ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) Idihanno notificato un decreto di sequestro preventivo per oltre, emesso dal Gip del Tribunale disu richiesta della Procura, nei confronti di una donna ...

