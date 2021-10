Caso Morisi verso l’archiviazione, parla Renzi: “È un avversario, ma è uno schifo quello che gli hanno fatto” (Di sabato 9 ottobre 2021) Anche Matteo Renzi interviene sul Caso Luca Morisi, l’ex social media manager di Salvini, finito nel fango mediatico. L’indagine su Morisi, secondo convergenti indiscrezioni di stampa sta infatti andando verso l’archiviazione.«Come sapete – scrive il leader di Italia Viva nel suo E-News – sono stato vittima della Bestia leghista in molte circostanze. E non mi sfugge che il capo della bestia – assieme a Salvini – fosse Luca Morisi. Non posso certo definirlo un amico, insomma. Ma proprio per questo trovo vergognoso il modo con il quale la vicenda Morisi è stata spiattellata sui giornali. Partecipare a ‘festini gay’ non è reato, ma la vita privata di Morisi è stata raccontata nei dettagli pur in assenza di un reato». LEGGI ANCHE Il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Anche Matteointerviene sulLuca, l’ex social media manager di Salvini, finito nel fango mediatico. L’indagine su, secondo convergenti indiscrezioni di stampa sta infatti andando.«Come sapete – scrive il leader di Italia Viva nel suo E-News – sono stato vittima della Bestia leghista in molte circostanze. E non mi sfugge che il capo della bestia – assieme a Salvini – fosse Luca. Non posso certo definirlo un amico, insomma. Ma proprio per questo trovo vergognoso il modo con il quale la vicendaè stata spiattellata sui giornali. Partecipare a ‘festini gay’ non è reato, ma la vita privata diè stata raccontata nei dettagli pur in assenza di un reato». LEGGI ANCHE Il ...

