Caso Martina, per ora niente carcere: sospesa l'esecuzione della condanna (Di sabato 9 ottobre 2021) carcere sì, carcere no per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, colpevoli del tentato stupro della ventenne Martina Rossi, volata giù dal balcone dell'hotel di Palma di Maiorca 10 anni fa mentre ...

