Caso Laura Ziliani | A Quanto Ammonta L’Eredità!

Laura Ziliani continua ad essere al centro della cronaca. Il movente dell'omicidio sembra essere quello economico e tutti gli indizi puntano contro le sue figlie. Ma ecco a Quanto Ammonta davvero il suo patrimonio… Si continua a parlare dell'omicidio di Laura Ziliani, la vigilessa probabilmente assassinata dalle figlie e dal fidanzato di una di loro. Il movente sarebbe da ricercare nella cospicua eredità che la donna avrebbe lasciato alle sue due figlie, e alle quali loro sarebbero state interessate. Laura Ziliani: i numeri del suo patrimonio! Dopo essere state indagate, Silvia e Paola, rispettivamente di 27 e 19 anni, insieme al fidanzato della maggiore Mirto, sono state anche arrestate. L'accusa è quella di aver assassinato Laura

