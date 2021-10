Caserta Decide… per nessun apparentamento: libertà di coscienza per il ballottaggio (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl seguente documento è stato approvato dall’assemblea di Caserta Decide a larghissima maggioranza: “Il risultato di Caserta Decide, VivaCE e del nostro candidato sindaco Raffaele Giovine ci riempie di orgoglio: per noi, infatti, è il riconoscimento del lavoro e dell’impegno profuso in questi anni per la città nella gestione dei beni comuni, nell’apertura di sportelli sociali a disposizione degli ultimi, nell’inclusione dei più deboli nella vita cittadina, nella lotta alle discriminazioni di genere. Aver ricevuto 3288 consensi, all’esito di una campagna elettorale entusiasmante e partecipata, ci permetterà di entrare per la prima volta in Consiglio Comunale, dove, indipendentemente dall’esito del ballottaggio, siederemo tra i banchi dell’opposizione. Il nostro risultato, infatti, seppur sorprendente da tanti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl seguente documento è stato approvato dall’assemblea diDecide a larghissima maggioranza: “Il risultato diDecide, VivaCE e del nostro candidato sindaco Raffaele Giovine ci riempie di orgoglio: per noi, infatti, è il riconoscimento del lavoro e dell’impegno profuso in questi anni per la città nella gestione dei beni comuni, nell’apertura di sportelli sociali a disposizione degli ultimi, nell’inclusione dei più deboli nella vita cittadina, nella lotta alle discriminazioni di genere. Aver ricevuto 3288 consensi, all’esito di una campagna elettorale entusiasmante e partecipata, ci permetterà di entrare per la prima volta in Consiglio Comunale, dove, indipendentemente dall’esito del, siederemo tra i banchi dell’opposizione. Il nostro risultato, infatti, seppur sorprendente da tanti ...

