Casa Bianca ordina il rilascio dei documenti di Trump (Di sabato 9 ottobre 2021) La Casa Bianca ordina il rilascio dei documenti dell’ex presidente Donald Trump. Biden ha formalmente bloccato il tentativo di Trump di trattenere i documenti richiesti dalla commissione del Congresso USA che sta indagando sugli eventi del 6 gennaio. L’ex presidente aveva rivendicato il privilegio esecutivo nel tentativo di impedire la divulgazione di tali documenti. Casa Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Laildeidell’ex presidente Donald. Biden ha formalmente bloccato il tentativo didi trattenere irichiesti dalla commissione del Congresso USA che sta indagando sugli eventi del 6 gennaio. L’ex presidente aveva rivendicato il privilegio esecutivo nel tentativo di impedire la divulgazione di tali

Advertising

periodicodaily : Casa Bianca ordina il rilascio dei documenti di Trump - Periodico Daily #casabianca #trump @Billa42_ - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Donnelly in Vaticano, Hickey in Finlandia. Le nomine di Biden (aspettando Roma) La Casa Bianca ha indicato cinque nuovi… - formichenews : Donnelly in Vaticano, Hickey in Finlandia. Le nomine di Biden (aspettando Roma) La Casa Bianca ha indicato cinque… - Billa42_ : Casa Bianca ordina il rilascio dei documenti di Trump - ItalianPolitics : @_better2know_ Questi polacchi sanno di potere contare su qualsiasi inquilino della Casa Bianca, presumibilmente ra… -