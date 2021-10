Caruso-Karatsev stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp 1000 Indian Wells 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Salvatore Caruso stanotte scende in campo contro Aslan Karatsev al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, evento di scena sul cemento americano. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista azzurro è uscito vittorioso anche dal match di primo turno contro Svajda. Ora il livello dell’avversario cresce, ma Caruso partirà tutt’altro che spacciato già in partenza. Tra i due non ci sono precedenti a livello Atp. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella notte italiana tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, non prima delle ore 3:00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming su SuperTennix. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Salvatorescende in campo contro Aslanal secondo turno del Mastersdi, evento di scena sul cemento americano. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista azzurro è uscito vittorioso anche dal match di primo turno contro Svajda. Ora il livello dell’avversario cresce, mapartirà tutt’altro che spacciato già in partenza. Tra i due non ci sono precedenti a livello Atp. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella notte italiana tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, non prima delle ore 3:00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesu SuperTennix. In alternativa, Sportface.it ...

