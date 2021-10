Carlo Acutis, a Verissimo la storia del bimbo morto a 15 anni: chi era, mamma, miracoli, reliquia, tomba, fratelli, beatificazione (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento con il salotto televisivo più amato dal pubblico di Canale 5, con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di oggi ci sarà come ospite Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede proprio il 10 ottobre dello scorso anno. Carlo Acutis: chi era il bimbo morto a 15 anni di leucemia fulminante, la storia, i genitori Carlo Acutis è nato a Londra il 3 maggio del 1991 ed è morto a Monza, a soli 15 anni per una leucemia fulminante, il 12 ottobre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento con il salotto televisivo più amato dal pubblico di Canale 5, concondotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di oggi ci sarà come ospite Antonia Salzanodia soli 15per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede proprio il 10 ottobre dello scorso anno.: chi era ila 15di leucemia fulminante, la, i genitoriè nato a Londra il 3 maggio del 1991 ed èa Monza, a soli 15per una leucemia fulminante, il 12 ottobre ...

