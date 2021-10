CANALE 5 | LA NUOVA SERIE SU SISSI IN ESCLUSIVA ASSOLUTA SULL’AMMIRAGLIA MEDIASET

(Di sabato 9 ottobre 2021)si è aggiudicata i diritti della-evento “” che ripercorre la vita della duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria. Prossimamente su5. Attesa in tutta Europa, laprodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film verrà presentata in anteprima mondiale a Cannes lunedì 11 ottobre 2021. Composta da sei episodi di un’ora, l’opera – titolo originale “Sisi” – è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dal film con Romy Schneider, che in questa riedizione è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. “” sarà trasmessa prossimamente su ...

