Campania, il bollettino Covid: 269 positivi e 7 nuovi decessi (Di sabato 9 ottobre 2021) L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 269 a fronte di 16.608 tamponi molecolari processati (tasso all'1,6%). Si registrano 6 nuovi decessi negli ultimi due giorni più 1 morto in precedenza ma registrato ieri. La situazione posti letto: 13 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 16); 188 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 192).

