Camila Giorgi-Anisimova oggi | WTA 1000 Indian Wells 2021 | orario | tv | programma | streaming

Esordio per Camila Giorgi nel WTA 1000 di Indian Wells, che affronta per la prima volta dal 2017, ultimo anno in cui lo giocò, perdendo al primo turno contro con la svedese Johanna Larsson. In quest'occasione l'americana Amanda Anisimova è avversaria dell'azzurra. Indian Wells è uno dei tornei che, nei primi anni di carriera di Giorgi, ne segnarono l'avvento: nel 2014 arrivò fino agli ottavi, eliminando la tedesca Andrea Petkovic e la russa Maria Sharapova sul cammino, prima di subire una prestazione autoritaria di Flavia Pennetta, che sarebbe poi arrivata alla vittoria finale. Da allora non ha più sostanzialmente inciso. Anisimova, invece, ha raggiunto gli ottavi nel 2018 con gli scalpi di Pavlyuchenkova e Kvitova.

