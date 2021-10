California, obbligo di corso anti razzismo per il diploma (Di sabato 9 ottobre 2021) La California diventa il primo Stato americano a richiedere per il diploma il corso in "studi etnici". Lo prevede la legge firmata dal governatore dem Gavin Newsom, dopo un anno di dibattiti sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladiventa il primo Stato americano a richiedere per ililin "studi etnici". Lo prevede la legge firmata dal governatore dem Gavin Newsom, dopo un anno di dibattiti sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : California obbligo California, obbligo di corso anti razzismo per il diploma La California diventa il primo Stato americano a richiedere per il diploma il corso in "studi etnici". ... Le scuole californiane offriranno i corsi a partire dal 2025 ma l'obbligo per il diploma ...

California, obbligo di corso anti razzismo per il diploma - Mondo ANSA Nuova Europa California, obbligo di corso anti razzismo per il diploma (ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - La California diventa il primo Stato americano a richiedere per il diploma il corso in "studi etnici". Lo prevede la legge firmata dal governatore dem Gavin Newsom, dopo ...

