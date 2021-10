Calciomercato Napoli | nel mirino il nuovo crack europeo | i tifosi sognano

(Di sabato 9 ottobre 2021)Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nelilpossibile: iazzurri giàSecondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Lucca del Pisa. L’attaccante classe 2000 sta portando i toscani in vetta alla classifica di Serie B a suon di gol: ben 6 in 7 partite. Considerato ildel calcio, è finito anche neldi Fiorentina, Milan, Juventus, Inter ed alcuni club di Premier League. Al momento non c’è alcun discorso avviato, ma nei prossimi mesi la ...

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - cn1926it : #Insigne, distanza enorme con il #Napoli per il rinnovo. Ma c’è anche un altro problema - calciomercato_m : IL PARERE - Improta: 'Anguissa è stato il vero colpo di mercato, ha una personalità incredibile'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

... l'ultima in data) accumulando 7 punti insieme al buttino pieno delle altre 4 partite ne fa 19 punti secondo in solitario dietro ila punteggio pieno. Delle 7 partite, quelle degli scontri ...Ultimissime disulcalcio e il rinnovo di Insigne . Aggiornamenti da Il Mattino sul prolungamento di contratto del capitano delInsigne . Rinnovo InsigneInsigne ha parlato del ...E’ un ragazzo che si applica molto con grande modestia, sta affrontando un campionato che non conosceva Arrivano le parole di Giuseppe Corrado, presidente Pisa, è intervenuto in diretta alla radio uff ...Il brasiliano, difeso dall’avvocato Gianandrea Pilla, ha indicato come arbitro Roberto Ninno mentre il Calcio Napoli, difeso dall’avvocato Mattia Grassani, ha indicato Bruno Piacci. Il club azzurro ...