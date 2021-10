Calciomercato Juventus, qualche spiraglio per Pogba c’è (Di sabato 9 ottobre 2021) Pogba, che sembra a un passo dal rinnovo con il Manchester, rimane in orbita Juventus, che prima deve alleggerire gli ingaggi La Gazzetta dello Sport, apre qualche spiraglio per il ritorno di Paul Pogba. I bianconeri, secondo la Rosea, dovrebbero prima di tutto liberarsi degli ingaggi pesanti di Rabiot e Ramsey (7 milioni a testa) e anche di McKennie. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE IN CASA Juventus In questo modo la Juventus si alleggerirebbe per provare poi a piazzare il colpo Pogba dal Manchester United. I bianconeri sarebbero pronti a offrire al Polpo un contratto tra i 10 e i 12 milioni di euro, quindi il francese dovrebbe abbassare le pretese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021), che sembra a un passo dal rinnovo con il Manchester, rimane in orbita, che prima deve alleggerire gli ingaggi La Gazzetta dello Sport, apreper il ritorno di Paul. I bianconeri, secondo la Rosea, dovrebbero prima di tutto liberarsi degli ingaggi pesanti di Rabiot e Ramsey (7 milioni a testa) e anche di McKennie. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE IN CASAIn questo modo lasi alleggerirebbe per provare poi a piazzare il colpodal Manchester United. I bianconeri sarebbero pronti a offrire al Polpo un contratto tra i 10 e i 12 milioni di euro, quindi il francese dovrebbe abbassare le pretese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

