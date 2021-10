Calciomercato Juventus, clamoroso: Newcastle su Icardi! (Di sabato 9 ottobre 2021) Icardi Juventus, spunta il Newcastle per l’argentino dopo l’acquisizione del club da parte del fondo saudita PIF Come riporta AS non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Mauro Icardi. L’attaccante argentino del PSG sarebbe corteggiato anche da un’altra squadra bianconera: il Newcastle. I Magpies starebbero pensando anche all’ingaggio di Keylor Navas, che in questa stagione sta togliendo spazio a Donnarumma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Icardi, spunta ilper l’argentino dopo l’acquisizione del club da parte del fondo saudita PIF Come riporta AS non ci sarebbe solo lasulle tracce di Mauro Icardi. L’attaccante argentino del PSG sarebbe corteggiato anche da un’altra squadra bianconera: il. I Magpies starebbero pensando anche all’ingaggio di Keylor Navas, che in questa stagione sta togliendo spazio a Donnarumma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

