Calcio: Nazionale, risentimento all’adduttore per Calabria, salta Italia-Belgio (Di sabato 9 ottobre 2021) Torino, 9 ott. – (Adnkronos) – Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore destro e non sarà disponibile per Italia-Belgio, finale per il terzo posto di Nations League in programma domani a Torino. Il terzino del Milan farà ritorno al club di appartenenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Torino, 9 ott. – (Adnkronos) – Davideha accusato unmuscolaredestro e non sarà disponibile per, finale per il terzo posto di Nations League in programma domani a Torino. Il terzino del Milan farà ritorno al club di appartenenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In occasione della Finale per il terzo-quarto posto di Nation League della Nazionale di calcio, varia la programma… - fanpage : Fischiare #Donnarumma, il calciatore che tre mesi fa osannavamo come il salvatore della patria, è ridicolo e non ha… - Gazzetta_it : Donnarumma, appello nel vuoto: pioggia di fischi da San Siro - andreastoolbox : Infortunio per Calabria, salta Italia Belgio: risentimento muscolare per il milanista | Sky Sport… - TV7Benevento : Calcio: Nazionale, risentimento all'adduttore per Calabria, salta Italia-Belgio... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nazionale Salernitana, lampo Kastanos: ora chiede più spazio Il cipriota (già nazionale) classe 1998, però, ha cominciato a trovare spazio nelle ultime due gare con Sassuolo e Genoa, entrando da protagonista nella prima vittoria in campionato servendo l'assist ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol: focus sulla Reggiana, live score ...un fine settimana dove la sosta per le nazionali ha bloccato la prima e la seconda serie del calcio ...le partite del girone C che ci faranno compagnia in questo sabato per il terzo campionato nazionale.

Mancini, missione Nations League: "Vincerla sarebbe fantastico ma..." La Gazzetta dello Sport Rabiot positivo al Covid: niente finale di Nations League Milano, 9 ottobre 2021 - Brutte notizie per la Francia e la Juventus. Adrien Rabiot è infatti risultato positivo al Covid-19, come reso noto dalla Nazionale transalpina. Il centrocampista ex Paris ...

Calcio: Nazionale, risentimento all'adduttore per Calabria, salta Italia-Belgio Torino, 9 ott. - Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà disponibile per Italia-Belgio, finale per il terzo posto ...

Il cipriota (già) classe 1998, però, ha cominciato a trovare spazio nelle ultime due gare con Sassuolo e Genoa, entrando da protagonista nella prima vittoria in campionato servendo l'assist ......un fine settimana dove la sosta per le nazionali ha bloccato la prima e la seconda serie del...le partite del girone C che ci faranno compagnia in questo sabato per il terzo campionatoMilano, 9 ottobre 2021 - Brutte notizie per la Francia e la Juventus. Adrien Rabiot è infatti risultato positivo al Covid-19, come reso noto dalla Nazionale transalpina. Il centrocampista ex Paris ...Torino, 9 ott. - Davide Calabria ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro e non sarà disponibile per Italia-Belgio, finale per il terzo posto ...