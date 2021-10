Calcio: Nations League. Risentimento muscolare, Calabria lascia ritiro (Di sabato 9 ottobre 2021) Il difensore del Milan ha un problema all'adduttore e non è a disposizione per Italia - Belgio FIRENZE - Niente finale per il terzo e quarto posto per Davide Calabria. Il difensore del Milan e della ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Il difensore del Milan ha un problema all'adduttore e non è a disposizione per Italia - Belgio FIRENZE - Niente finale per il terzo e quarto posto per Davide. Il difensore del Milan e della ...

Advertising

SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - Agenzia_Ansa : Niente finale di Nations League, domani, per il centrocampista francese Adrien Rabiot, risultato positivo al Covid… - Elisaerre19 : RT @repubblica: Nations League, Rabiot positivo salta la finale: preoccupazione in vista di Italia-Belgio [di Domenico Marchese] https://t.… - repubblica : Nations League, Rabiot positivo salta la finale: preoccupazione in vista di Italia-Belgio [di Domenico Marchese] - infoitsport : Calcio: Francia, Rabiot positivo al Covid salta finale Nations League -