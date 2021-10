Calcio: Nations League. Luis Enrique 'Stesse motivazioni match Italia' (Di sabato 9 ottobre 2021) "Vogliamo essere la squadra da battere". MILANO - "Vogliamo essere la squadra da battere. Vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità, metteremo in campo le Stesse motivazioni messe in campo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Vogliamo essere la squadra da battere". MILANO - "Vogliamo essere la squadra da battere. Vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità, metteremo in campo lemesse in campo ...

Advertising

Eurosport_IT : Dopo Eden Hazard, in casa Belgio si ferma anche Lukaku ??????? #NationsLeague | #ItaliaBelgio | #Lukaku - SkySport : Italia, i convocati di #Mancini per la #NationsLeague: #Dimarco al posto di #Pessina #SkySport - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Niente finale di Nations League, domani, per il centrocampista francese Adrien Rabiot, risultato positivo al Covid #ANSA… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Niente finale di Nations League, domani, per il centrocampista francese Adrien Rabiot, risultato positivo al Covid #ANSA… - spaziocalcio : UEFA #NationsLeague, gli arbitri per le finali #ITABEL e #ESPFRA di domani #UNLFinals -