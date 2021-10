Calcio femminile, la Juventus batte il Napoli, l’Inter ko contro la Sampdoria nel sesto turno di Serie A (Di sabato 9 ottobre 2021) Tre gli incontri che si sono disputati quest’oggi, validi per la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Il turno si è aperto a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Antonio Cincotta e l’Inter di Rita Guarino. Un match che ha visto le blucerchiate imporsi con il punteggio di 3-0. Dopo 3? le doriane sono andate a segno con Ajara Njoya, ma l’arbitro ha annullato per un fallo nel corso dell’azione. La Samp ha continuato a premere, trovando il gol del vantaggio son Stefania Tarenzi al 12?. Per lei si tratta della prima realizzazione stagionale con il suo nuovo club, nonché la 100ma rete in Serie A. Dopo 2? le ragazze di Cincotta hanno raddoppiato: sugli sviluppi di un Calcio d’angolo, Re si è fatta trovare pronta all’appuntamento ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Tre gli incontri che si sono disputati quest’oggi, validi per la sesta giornata del campionato didiA. Ilsi è aperto a Bogliasco con la sfida tra ladi Antonio Cincotta edi Rita Guarino. Un match che ha visto le blucerchiate imporsi con il punteggio di 3-0. Dopo 3? le doriane sono andate a segno con Ajara Njoya, ma l’arbitro ha annullato per un fallo nel corso dell’azione. La Samp ha continuato a premere, trovando il gol del vantaggio son Stefania Tarenzi al 12?. Per lei si tratta della prima realizzazione stagionale con il suo nuovo club, nonché la 100ma rete inA. Dopo 2? le ragazze di Cincotta hanno raddoppiato: sugli sviluppi di und’angolo, Re si è fatta trovare pronta all’appuntamento ...

