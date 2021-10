Calcio: cinque azzurri candidati al Pallone d’oro 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono cinque i calciatori della Nazionale azzurra campione d'Europa, presenti nella lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2021 resi noti da France Football. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) Sonoi calciatori della Nazionale azzurra campione d'Europa, presenti nella lista dei 30alla vittoria deld'Ororesi noti da France Football. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Quattro italiani fra le prime quindici nomination per il Pallone d'Oro. Nella prima cinquina c'è Leonardo Bonucci,… - sportmediaset : #PallonedOro 2021, cinque azzurri tra i candidati: è record dal 2007. #SportMediaset - FirenzePost : Calcio: cinque azzurri candidati al Pallone d’oro 2021 - avespartacus : RT @sportmediaset: #PallonedOro 2021, cinque azzurri tra i candidati: è record dal 2007. #SportMediaset - infoitsport : Calcio, cinque italiani in lista per il Pallone d’Oro: Jorginho è il più quotato -