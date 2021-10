Calcio | Adrien Rabiot positivo al Covid-19 | salterà la finale di Nations League 2021

(Di sabato 9 ottobre 2021)non giocherà ladi, che opporrà la Francia alla Spagna. Il numero 14 della squadra transalpina è costretto al forfait a causa della positività al-19. Lo comunica la FFF: la notizia è arrivata nelle prime ore della mattina e condizionerà inevitabilmente l’ambiente francese. “A seguito dei risultati del test che sono stati resi noti,è stato messo in isolamento. Non si recherà a Milano con i suoi compagni“: queste le parole del comunicato federale che sentenziano comenon sarà della partita domani sera alle 20:45 a San Siro. Il centrocampista che, nei club, gioca con la Juventus, nella semicontro il Belgio non aveva realizzato gol ...

TORINO - Una notizia scuote il ritiro della Francia e la Juventus .Rabiot è stato trovato positivo al Covid e posto in isolamento : salterà la finale di Nations League di domenica contro la Spagna e non sarà a disposizione di Allegri fino a quando non tornerà ...Rabiot non disputerà la finale della Uefa Nations League in programma domani sera a San Siro contro la Spagna. La Federcalcio francese, infatti, ha annunciato che il centrocampista della ...Il centrocampista della Francia Adrien Rabiot è stato trovato positivo al Coronavirus e salterà quindi la finale di Nations League di domani ...Brutte notizie per Deschamps e Allegri: Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19, salterà la finale di Nations League contro la Spagna e mancherà quasi ...