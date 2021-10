Calabria lascia il ritiro, spazio a Di Lorenzo (Di sabato 9 ottobre 2021) Davide Calabria, chiamato da Mancini per sopperire all'assenza di Toloi, ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro. Il terzino del Milan è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro, non potendo così prendere parte alla finale terzo/quarto posto di Nations League contro il Belgio. Di Lorenzo-Italia-Napoli Di conseguenza, molto probabilmente, anche questa sera ci sarà Di Lorenzo ad occupare la corsia destra dell'Italia. Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Davide, chiamato da Mancini per sopperire all'assenza di Toloi, ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro. Il terzino del Milan è stato costretto are ilazzurro, non potendo così prendere parte alla finale terzo/quarto posto di Nations League contro il Belgio. Di-Italia-Napoli Di conseguenza, molto probabilmente, anche questa sera ci sarà Diad occupare la corsia destra dell'Italia.

