Cairo | Capienza al 100% | nuova governance e interventi del Governo | così si può aiutare il calcio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Capienza

Urbano, presidente di Rcs Mediagroup e del Torino, al Festival dello Sport parla a margine dell'evento "Il calcio che verrà"2 Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, il presidente del Torino Urbanoha parlato del futuro del calcio: 'Con la pandemia ha perso un miliardo di euro, considerando ...a unadel ...Un forum con personalità importanti per parlare dei problemi del calcio italiano. In occasione del Festival dello Sport di Trento è intervenuto il Presidente del Torino Urbano Cairo, in un dibattito m ...Trento, 9 ott. - "Il calcio italiano con la pandemia ha perso un miliardo, se prendiamo tutti i top club europei sono 5 i miliardi persi. Cosa fare? Dobbiamo fa ...