Caccia grossa al micro bolide caduto dallo Spazio nel Pistoiese 

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Sono partiti in mattinata dalla Ferruccia di Agliana, dopo aver ricevuto istruzioni precise su cosa cercare, una trentina di volontari coinvolti nella ricerca del meteoritein Toscana, nella zona fra Agliana e Quarrata. Mappa e campioni di meteoriti alla mano, il direttore del museo di Scienze Planetarie Marco Morelli e il ricercatore di Scienze della Terra dell'Università di Firenze Tiberio Cuppone che coordinano le ricerche, hanno spiegato esattamente come potrebbe presentarsi sul terreno la meteorite che ha attraversato l'atmosfera della Terra la notte del primo ottobre viaggiando a oltre 50 mila chilometri l'ora. "La ricerca è ufficialmente partita stamani, domani andremo avanti e poi ogni fine settimana con l'aiuto dei volontari che vorranno partecipare - ribadisce Morelli - Ma l'aiuto di tutti è prezioso. Ancora una volta faccio appello a chi ...

Una trentina di volontari cercano una roccia di pochi centimetri di diametro che pesa fra i 30 e i 100 grammi di colore nero che ha attraversato l'atmosfera della Terra la notte del primo ottobre viag ...