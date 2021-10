Burioni: “Dal 15 ottobre invece di spendere soldi per tamponi vaccinatevi” (Di sabato 9 ottobre 2021) Vaccino Covid, tamponi e Green pass, nuovo tweet di Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che scrive: “A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi i soldi risparmiati con maggiore tranquillità”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) Vaccino Covid,e Green pass, nuovo tweet di Roberto, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che scrive: “A chi dal 15dovràun sacco diin fastidiosiper avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi irisparmiati con maggiore tranquillità”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

HuffPostItalia : Burioni: 'Invece di spendere soldi in tamponi dal 15 ottobre, vaccinatevi!' - Agenzia_Ansa : Sarà la fisica il tema del Festival dell'innovazione e della scienza, dal 9 al 16 ottobre a Settimo Torinese. Tra g… - Adnkronos : #Burioni: 'Per avere il #Greenpass ricordo che esiste una alternativa gratuita'. - DavPoggi : RT @gallina_di: Green pass, Burioni: 'Vaccinatevi e non spendete soldi per tamponi' ?? VACCINA TUA SORELLA @RobertoBurioni ci hai rotto i ma… - Olmo54 : RT @Adnkronos: #Burioni: 'Per avere il #Greenpass ricordo che esiste una alternativa gratuita'. -