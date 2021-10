Brunini | Aeroporti pronti a sostenere il ripresa economica

(Di sabato 9 ottobre 2021) World Routes 2021, l'ad di Sea al convegno "Vip Airline Leadership Programme": "Malpensa, Linate e Bergamo non hanno mai gettato la spugna, il recupero si sta consolidando". Il ministro Garavaglia: "ad aprire nuovi corridoi turistici". L'ad di Ita Lazzerini: "Linate per noi altamente strategico"

ilGiornale.it

World Routes 2021, l'ad di Sea al convegno "Vip Airline Leadership Programme": "Malpensa, Linate e Bergamo non hanno mai gettato la spugna, il recupero si sta consolidando". Il ministro Garavaglia: "...Ospitato da Seadi Milano , in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, ... Armando, Ceo di SEA Milan Airports, ha dichiarato: "World Routes è un appuntamento ...World Routes 2021, l'ad di Sea al convegno "Vip Airline Leadership Programme": "Malpensa, Linate e Bergamo non hanno mai gettato la spugna, il recupero si sta consolidando". Il ministro Garavaglia: "P ...Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, vuole portare gli scali milanesi a essere gli hub principali per l'Europa collegata al mondo ...