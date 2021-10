Brunetta: “Con il ritorno in presenza nella Pa ci aspettiamo boom del Pil, oltre il 6% negli ultimi tre mesi del 2021” (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il green pass non è un intervento di politica sanitaria ma economica". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta al 'Forum in Masseria". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il green pass non è un intervento di politica sanitaria ma economica". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Renatoal 'Forum in Masseria". L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Funzione pubblica Brunetta: 'Con il ritorno al lavoro in presenza nella p.a. molto probabilmente… - elivito : #Brunetta: + PIL con il ritorno in presenza #Parisi: Aumento Pil è in contrasto con lotta a riscaldamento globale… - FabbFR2019 : RT @brrivv1: #smartworking -Brunetta: 'Con ritorno in presenza nella PA PIL 2021 a 6,2-6,3%' -Nobel Parisi: 'Aumento Pil è in contrasto co… - kumbiaerumba : RT @sem_chi__575645: Renato Brunetta con il #GreenpassObbligatorio'GENIALE'sta procurando il più grande danno economico al Paese di tutti i… - orizzontescuola : Brunetta: “Con il ritorno in presenza nella Pa ci aspettiamo boom del Pil, oltre il 6% negli ultimi tre mesi del 20… -