Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti sabato 9 ottobre

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a sabato 9 ottobre 2021. Continua ininterrottamente il monitoraggio della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dei contagi da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 269 nuovi contagi, 6 morti, 16.608 tamponi totali, 13 in terapia intensiva, 188 ricoverati negli altri reparti.

