Boban sulla Super Lega: “Un tentativo vergognoso di club irresponsabili, stoppato dalla gente” (Di sabato 9 ottobre 2021) Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, e ora nel comitato dell’UEFA, ha parlato del progetto Super Lega, ormai naufragato, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport (qui per leggere altri suoi passaggi). Queste le parole del croato: “Super Lega? Un tentativo vergognoso, stoppato dalla gente prima ancora che dalle istituzioni. Anche se sono orgoglioso di come hanno reagito il presidente Ceferin e l’Uefa. Perché era una mera operazione di business per gli interessi solo di pochi e dimenticava valori, storia, tradizione, identificazione: aspetti che caratterizzano questo sport. Tutto perché queste miliardari hanno fatto male i conto del proprio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Zvonimir, ex diridel Milan, e ora nel comitato dell’UEFA, ha parlato del progetto, ormai naufragato, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport (qui per leggere altri suoi passaggi). Queste le parole del croato: “? Unprima ancora che dalle istituzioni. Anche se sono orgoglioso di come hanno reagito il presidente Ceferin e l’Uefa. Perché era una mera operazione di business per gli interessi solo di pochi e dimenticava valori, storia, tradizione, identificazione: aspetti che caratterizzano questo sport. Tutto perché queste miliardari hanno fatto male i conto del proprio ...

Advertising

Ftbnews24 : ? #Juve #Agnelli #footballnews24 #SuperLeague #SuperLega #Marotta Boban sulla SuperLega: “Un tentativo vergognoso,… - Luke_Cavallero : #Boban sulla #Superlega: 'Un tentativo vergognoso da club irresponsabili' - Alemilanista86 : @Meggyorgoglio @aldoolaf81 @DVACMILAN Fino a quel punto non lo stimavo e la querelle con Boban mi aveva irritato mo… - lavocedialba : Boban Pesov e le vignette sulla “quotidianità del nulla”: “La mia vita nel lockdown come un gameplay di Resident Ev… - serieAnews_com : #Boban sulla #Juventus di #Allegri: “Gioca troppo di rimessa, non competerà per lo #Scudetto” -