Birds of Paradise | le protagoniste | “Abbiamo girato le scene di ballo come incontri di boxe!”

La video intervista a Kristine Froseth e Diana Silvers, protagoniste di Birds of Paradise, film di Sarah Adina Smith sul mondo della danza classica. Dopo la serie tv Cercando Alaska, la regista Sarah Adina Smith ritrova Kristen Froseth in Birds of Paradise, film ambientato nel mondo della danza classica disponibile dal 24 settembre su Prime Video. L'attrice interpreta Marine Elise Durand, ballerina dal grande talento, che studia in una scuola di danza in Francia. È la prima della sua classe e pensa di avere la strada spianata per una competizione che le permetterà di avere un contratto nel corpo di ballo dell'Opera di Parigi. Quando arriva la nuova studentessa Kate (Diana Silvers), lo scettro di migliore potrebbe esserle sottratto. Competizione, sacrificio, scoperta di sé:

Birds of Paradise: recensione del film di Sarah Adina Smith Due ballerine, un amore, quello per la danza, un premio per cui lottare: un contratto con il corpo di ballo dell'Opera di Parigi. Sono questi gli ingredienti di Birds of Paradise , il film - disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video dal 24 settembre 2021 - diretto da Sarah Adina Smith che, ispirandosi al romanzo Bright Burning Stars di A. K. Small, ...

Birds of Paradise streaming Scopri dove vedere Birds of Paradise in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Birds of Paradise in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezz

