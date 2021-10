Biden proclama il Columbus Day festa nazionale dei nativi

(Di sabato 9 ottobre 2021) La decisione diper riequilibrare la festività che celebra Cristoforo Colombo con l'apprezzamento per il coraggio e il contributo dei popoli

Agenzia_Ansa : Joe Biden proclama l'Indigenous Peoples' Day, che cadrà nello stesso giorno del Columbus Day, l'11 ottobre. 'Ricono… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden proclama l'Indigenous Peoples' Day, che cadrà nello stesso giorno del Columbus Day, l'11 ottobre. 'Riconosciamo… - escribanonavas : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden proclama l'Indigenous Peoples' Day, che cadrà nello stesso giorno del Columbus Day, l'11 ottobre. 'Riconosciamo… - AlmaNews24it : #USA: #Biden proclama l’“Indigenous People’s Day”. La data scelta è significativa - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden proclama l'Indigenous Peoples' Day, che cadrà nello stesso giorno del Columbus Day, l'11 ottobre. 'Riconosciamo… -

Sull'onda del politicamente corretto decide di cambiare segno all'11 ottobre. Dopo le statue vandalizzate cerca un equilibrio con i movimenti di protesta ...Joe Biden è il primo presidente USA a firmare la proclamazione dell'Indigenous Peoples' Day nello stesso giorno, l'11 ottobre ...