"Bere latte fa diventare sordi", Jo Squillo e lo sfondone al GF Vip: "La caseina gli ha collato le orecchie…" – VIDEO (Di sabato 9 ottobre 2021) Jo Squillo chiacchierando con Aldo Montano su intolleranze e allergie nella Casa del Grande Fratello Vip, ha parlato del latte citando il padre che ne era ghiotto. La cantante di "Siamo donne", ha lanciato un messaggio sbagliato parlando anche della caseina. Bere latte fa diventare sordi? Jo Squillo e lo sfondone al GF Vip Mio...

blogtivvu : Bere latte fa diventare sordi”, Jo Squillo e lo sfondone al GF Vip: “La caseina gli ha collato le orecchie…” – VIDE… - bbbbaires : RT @fallningflower: @atterismo Già che ci siamo aggiungo che se vedete gatti randagi e volete dargli qualcosa da bere NON dategli il latte.… - sere090317 : 'Lui era ghiotto di latte, infatti è diventato sordo. La caseina è una colla, e infatti gli ha collato le orecchie'… - kfriedstripper : boh come fai a dire che bere il latte rende sordi - ale_dillo : Quindi qnd jo dice le sue cessate basta bere un bicchiere di latte per non sentirla? #gfvip -

