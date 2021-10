Belotti lavora in gruppo: ci sarà contro il Napoli (Di sabato 9 ottobre 2021) I dubbi di questi giorni, in casa Torino, riguardavano il possibile recupero di Andrea Belotti per la sfida di domenica 17 ottobre contro il Napoli. I segnali che arrivano sono ampiamente positivi, dal momento che il giocatore oggi ha svolto l’intera sessione con il resto della squadra, come comunicato dal club granata. Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con un allenamento congiunto con la formazione Primavera. Belotti ha svolto il programma odierno con la squadra; Kone ha terminato anzitempo l’allenamento per un fastidio al retto femorale che verrà valutato con accertamenti strumentali; training personalizzato, in campo, per Pobega e Praet; terapie per Pjaca e Verdi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) I dubbi di questi giorni, in casa Torino, riguardavano il possibile recupero di Andreaper la sfida di domenica 17 ottobreil. I segnali che arrivano sono ampiamente positivi, dal momento che il giocatore oggi ha svolto l’intera sessione con il resto della squadra, come comunicato dal club granata. Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con un allenamento congiunto con la formazione Primavera.ha svolto il programma odierno con la squadra; Kone ha terminato anzitempo l’allenamento per un fastidio al retto femorale che verrà valutato con accertamenti strumentali; training personalizzato, in campo, per Pobega e Praet; terapie per Pjaca e Verdi. L'articolo ilsta.

