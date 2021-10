Bella Hadid | 25 anni in 25 look dalle mille e un’anima fashion

Leggi su vanityfair

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una, nessuna, centomila. In Bella Hadid convivono più anime couture. Affrancatasi presto dall’essere la sorella di (Gigi) non ha certo bisogno di presentazioni. Perché se dobbiamo fare un solo nome rappresentativo del gira la moda che stiamo vivendo in questo decennio appena iniziato, è il suo.