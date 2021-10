Belgio, Martinez: «Lukaku e Hazard non ci saranno. Preparati per domani» (Di sabato 9 ottobre 2021) Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia: le dichiarazioni In conferenza stampa, il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato alla vigilia della gara con l’Italia: CONDIZIONI – «Credo che 24 ore possano fare la differenza, ci siamo allenati bene e abbiamo avuto la possibilità di preparare la gara contro l’Italia. C’è stata grande delusione dopo il ko contro la Francia, anche il giorno successivo, ma oggi abbiamo iniziato un nuovo ciclo. So che tutti sono Preparati e sanno quanto sarà importante la gara di domani, anche perché a Novembre ci servirà un punto per qualificarci al Mondiale ed è importante che tutti possano dimostrare il loro valore». Lukaku – «Hazard e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Roberto, ct del, ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia: le dichiarazioni In conferenza stampa, il ct delRobertoha parlato alla vigilia della gara con l’Italia: CONDIZIONI – «Credo che 24 ore possano fare la differenza, ci siamo allenati bene e abbiamo avuto la possibilità di preparare la gara contro l’Italia. C’è stata grande delusione dopo il ko contro la Francia, anche il giorno successivo, ma oggi abbiamo iniziato un nuovo ciclo. So che tutti sonoe sanno quanto sarà importante la gara di, anche perché a Novembre ci servirà un punto per qualificarci al Mondiale ed è importante che tutti possano dimostrare il loro valore».– «e ...

