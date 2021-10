Belgio | Lukaku lascia il ritiro | non ci sarà con l’Italia

(Di sabato 9 ottobre 2021) Italiaperde un altro big: Romelusalterà la sfida ed ha giàto ildella nazionale belga Romelusalta Italia. L’attaccante del Chelsea non ha svolto la rifinitura mattutina con la squadra e hato ildella sua Nazionale. L’ex Inter farà subito rientro a Londra, come riportato da Sky Sport. Salta così l’ennesima sfida con Giorgio Chiellini, e anche Bonucci. Il difensore della Juventus, infatti, è stato espulso contro la Spagna e non è a disposizione di Mancini per la finale per il terzo posto di Nations League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...detto in conferenza stampa il ct del, Roberto Martinez, alla vigilia della finalina di Nations League contro l'Italia che deciderà il terzo e quarto posto del torneo. "Hazard e...Le parole dell'allenatore Martinez in conferenza stampa ' Hazard ehanno avuto un sovraccarico muscolare , torneranno inper poi far rientro al meglio nei rispettivi club"Hazard e Lukaku sono in una condizione fisica simile, hanno avuto un sovraccarico muscolare e qui non abbiamo avuto le strutture per fare il solito lavoro medico e quindi torneranno in Belgio per ...LUKAKU – «Hazard e Lukaku sono in una condizione fisica simile, hanno avuto un sovraccarico muscolare e qui non abbiamo avuto le strutture per fare il solito lavoro medico: torneranno in Belgio per ...