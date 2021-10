Belgio in ansia per le condizioni dell’attaccante in vista dell’Italia! Le ultime (Di sabato 9 ottobre 2021) Alla vigilia di Italia-Belgio, in diretta domenica 10 ottobre alle 15:00, giungono notizie sul fronte Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da “Sky“, l’ex Inter ha svolto lavoro differenziato nell’allenamento di rifinitura di questa mattina. Lukaku Belgio Italia Da capire se ci saranno novità, in attesa della conferenza stampa delle 17.30, quando il ct Roberto Martinez spiegherà i motivi di questa scelta e farà sapere se per domani sarà a disposizione per la finale per il terzo posto contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Milan, il sostituto di Kessie arriva dall’Inter: il retroscena! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Alla vigilia di Italia-, in diretta domenica 10 ottobre alle 15:00, giungono notizie sul fronte Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da “Sky“, l’ex Inter ha svolto lavoro differenziato nell’allenamento di rifinitura di questa mattina. LukakuItalia Da capire se ci saranno novità, in attesa della conferenza stampa delle 17.30, quando il ct Roberto Martinez spiegherà i motivi di questa scelta e farà sapere se per domani sarà a disposizione per la finale per il terzo posto contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Milan, il sostituto di Kessie arriva dall’Inter: il retroscena! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Fprime86 : RT @Spazio_J: Kean in dubbio per il Belgio: la Juventus è in ansia - - Spazio_J : Kean in dubbio per il Belgio: la Juventus è in ansia - - AleJFc38 : Grazie Francia ???? neanche il tempo di giocarlo che un minuto dopo è arrivato il rigore ?? Ma che ansia alla fine tra… - marvalamet_ : Stasera vado allo stadio a vedere Francia-Belgio e ho l’ansia è normale? #NationsLeague - ilCamisa : @riotta Attendo con ansia il Belgio in finale a San Siro per leggere il prossimo tweet -