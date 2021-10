Belén Rodriguez e la distanza da Antonino Spinalbese

Leggi su vanityfair

A pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì, Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese non compaiono più insieme su Instagram. Nonostante entrambi, in fatto di post e di Stories, siano particolarmente prolifici, l'impressione è che i due abbiano deciso di limitare le apparizioni di coppia, che erano frequentissime nel corso della gravidanza e del parto, per un'immagine più individuale, più improntata al singolo.