Belen nella bufera: "Ecco la nuova camera di Santiago". Accuse sconvolgenti per questa foto | Guarda (Di sabato 9 ottobre 2021) Belen Rodriguez ancora presa di mira dalle critiche. La showgirl argentina ha tenuto aggiornati i numerosi fan, pubblicato su Instagram la nuova cameretta del figlio Santiago. nella foto la Rodriguez ha mostrato il letto a una piazza e mezzo, che si trova nella parte superiore di un soppalco, mentre sotto è stato costruito una specie di "rifugio" per giocare. Il tutto con accanto una scrivania e una cassettiera. Eppure sono in tanti, anzi tantissimi, a non aver apprezzato la scelta della stanza. "È brutta e spenta e pesante per un bambino", scrive un utente commentando l'idea di lasciare la camera di colore grigio chiaro. E ancora: "Orribile", "Non mi piace, morirà di caldo d'estate per dormire là dentro". Ma c'è anche chi commenta: "Incapsulato". E in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021)Rodriguez ancora presa di mira dalle critiche. La showgirl argentina ha tenuto aggiornati i numerosi fan, pubblicato su Instagram lacameretta del figliola Rodriguez ha mostrato il letto a una piazza e mezzo, che si trovaparte superiore di un soppalco, mentre sotto è stato costruito una specie di "rifugio" per giocare. Il tutto con accanto una scrivania e una cassettiera. Eppure sono in tanti, anzi tantissimi, a non aver apprezzato la scelta della stanza. "È brutta e spenta e pesante per un bambino", scrive un utente commentando l'idea di lasciare ladi colore grigio chiaro. E ancora: "Orribile", "Non mi piace, morirà di caldo d'estate per dormire là dentro". Ma c'è anche chi commenta: "Incapsulato". E in ...

