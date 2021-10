Beautiful, anticipazioni 10 ottobre: Zende torna a Los Angeles. L’inganno di Shauna e Quinn viene finalmente a galla (Di sabato 9 ottobre 2021) Beautiful, anticipazioni 10 ottobre: come ha annunciato un comunicato Mediaset, domenca vedremo sicuramente la soap americana. Gli spoiler ci dicono che sarà una puntata da non perdere! Beautiful, anticipazioni 10 ottobre: chi si rivede! Zende Forrester Dominguez! In questa puntata i telespettatori di “Beautiful” dovrebbero assistere ad un importante ritorno: quello di Zende Forrester Dominguez, che in tutto questo tempo era stato a Parigi. Porterà con sé una notizia: cosa sarà? Ridge ha un nuovo faccia a faccia “chiarificatore” con Brooke Ridge si ritrova a parlare con Brooke. Le spiega perché ormai ha deciso di sposare Shauna e come la loro coppia sia arrivata a quel punto. Intanto Zende e Carter si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 9 ottobre 2021)10: come ha annunciato un comunicato Mediaset, domenca vedremo sicuramente la soap americana. Gli spoiler ci dicono che sarà una puntata da non perdere!10: chi si rivede!Forrester Dominguez! In questa puntata i telespettatori di “” dovrebbero assistere ad un importante ritorno: quello diForrester Dominguez, che in tutto questo tempo era stato a Parigi. Porterà con sé una notizia: cosa sarà? Ridge ha un nuovo faccia a faccia “chiarificatore” con Brooke Ridge si ritrova a parlare con Brooke. Le spiega perché ormai ha deciso di sposaree come la loro coppia sia arrivata a quel punto. Intantoe Carter si ...

Advertising

infoitcultura : Beautiful e Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2021 - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #10ottobre - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: clamoroso ritorno di fiamma? Liam spiazza - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni di venerdì 8 ottobre 2021: Liam geloso - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: 'Si sta approfittando di lei!', Liam furioso -