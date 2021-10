Beach volley, World Tour Finals 2021. Rimonta vincente di Perusic/Schweiner: Lupo/Nicolai in finale per il terzo posto (Di sabato 9 ottobre 2021) Sfuma di fronte ai cechi Perusic/Schweiner il sogno di Paolo Nicolai e Daniele Lupo di regalarsi l’ennesima finale in carriera nel World Tour. la coppia allenata da Andrea Tomatis vince 2-1 in Rimonta la prima semifinale delle World Tour Finals di Cagliari e domani sera alle 21.30 sarà protagonista dell’atto conclusivo del prestigioso torneo che si gioca in Sardegna, mentre alle 19 Lupo/Nicolai si giocheranno il bronzo con la perdente della semifinale che si disputa tra poco tra Mol/Sorum e Varenhorst/Van de Velde. Prima parte di gara tutta di rincorsa per Lupo e Nicolai che si trovano sotto fino ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Sfuma di fronte ai cechiil sogno di Paoloe Danieledi regalarsi l’ennesimain carriera nel. la coppia allenata da Andrea Tomatis vince 2-1 inla prima semidelledi Cagliari e domani sera alle 21.30 sarà protagonista dell’atto conclusivo del prestigioso torneo che si gioca in Sardegna, mentre alle 19si giocheranno il bronzo con la perdente della semiche si disputa tra poco tra Mol/Sorum e Varenhorst/Van de Velde. Prima parte di gara tutta di rincorsa perche si trovano sotto fino ...

